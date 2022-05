"Si sviluppa come il Covid". Bassetti e l'inquietante dettaglio sul vaiolo delle scimmie (Di venerdì 20 maggio 2022) Parallelismo tra Covid e vaiolo delle scimmie. Nessun allarmismo ma ci sono dei punti di contatto nell'evoluzione del virus. Ne ha parlato Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive del San Martino di Genova, durante la puntata di Stasera Italia in onda venerdì 20 maggio. "Dal punto di vista tecnico è molto simile a quello che è successo col Covid - ha detto Bassetti su Rete4 - Stiamo parlando di un virus delle scimmie che prima è passato ad altri animali e poi ha fatto l'ultimo salto di specie arrivando fino all'uomo. Proprio com'è successo col coronavirus. Infine è cominciata la trasmissione interumana attraverso il contatto diretto o la saliva". Secondo Bassetti, però, non ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Parallelismo tra. Nessun allarmismo ma ci sono dei punti di contatto nell'evoluzione del virus. Ne ha parlato Matteo, direttoreMalattie infettive del San Martino di Genova, durante la puntata di Stasera Italia in onda venerdì 20 maggio. "Dal punto di vista tecnico è molto simile a quello che è successo col- ha dettosu Rete4 - Stiamo parlando di un virusche prima è passato ad altri animali e poi ha fatto l'ultimo salto di specie arrivando fino all'uomo. Proprio com'è successo col coronavirus. Infine è cominciata la trasmissione interumana attraverso il contatto diretto o la saliva". Secondo, però, non ...

