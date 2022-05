Serie B, Larrivey salva il Cosenza e condanna il Vicenza alla retrocessione (Di venerdì 20 maggio 2022) Serie B, una doppietta dell’attaccante argentino regala la permanenza in Serie cadetta al Cosenza: retrocede il Vicenza Il Cosenza ribalta la sconfitta dell’andata nella finale dei playout grazie ad una doppietta di Joaquin Larrivey e si guadagna la permanenza in Serie B. A farne le spese è invece il Vicenza, retrocesso matematicamente in C. Doppietta arrivata nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa sullo 0-0. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022)B, una doppietta dell’attaccante argentino regala la permanenza incadetta al: retrocede ilIlribalta la sconfitta dell’andata nella finale dei playout grazie ad una doppietta di Joaquine si guadagna la permanenza inB. A farne le spese è invece il, retrocesso matematicamente in C. Doppietta arrivata nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa sullo 0-0. L'articolo proviene da Calcio News 24.

