Serie A – Roma, la prossima Europa League non dipende da Tirana: battuto 3-0 il Torino (Di venerdì 20 maggio 2022) Serie A Roma Torino – La Roma batte 3-0 il Torino e si assicura l’accesso alla prossima Europa League. Dunque l’accesso alla seconda competizione europea non dipenderà dalla vittoria o meno della finale di Conference League. Chance sfumata per Fiorentina e Atalanta, che nel weekend si contenderanno l’ultimo posto disponibile per accedere in Europa, quello per la Conference. La Roma indirizza la gara già nel primo tempo, grazie all’uno-due di Abraham. L’attaccante inglese, intorno alla mezz’ora, sfrutta il suggerimento di Pellegrini e porta la Roma in vantaggio. Il centrocampista giallorosso sfrutta l’errore di Brekalo e lancia il proprio compagno di squadra in porta. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)– Labatte 3-0 ile si assicura l’accesso alla. Dunque l’accesso alla seconda competizione europea nonrà dalla vittoria o meno della finale di Conference. Chance sfumata per Fiorentina e Atalanta, che nel weekend si contenderanno l’ultimo posto disponibile per accedere in, quello per la Conference. Laindirizza la gara già nel primo tempo, grazie all’uno-due di Abraham. L’attaccante inglese, intorno alla mezz’ora, sfrutta il suggerimento di Pellegrini e porta lain vantaggio. Il centrocampista giallorosso sfrutta l’errore di Brekalo e lancia il proprio compagno di squadra in porta. ...

Advertising

SkySport : TORINO-ROMA 0-3 Risultato finale ? ? #Abraham (33') ? #Abraham rig. (42') ? #Pellegrini rig. (78') ? ?… - Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - Gazzetta_it : Si chiude il campionato, ma Inter e Roma non hanno mai giocato alle 15 - sportface2016 : #Roma, missione compiuta: #EuropaLeague in tasca, ora a Tirana in palio 'solo' la coppa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, la Roma batte il Torino e sale al quinto posto -