Serie A | De Siervo | «Stagione incerta ed entusiasmante Ecco di chi è il merito»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) De: «Sta per giungere al termine unaequilibrata edcome non si vedeva da anni». Le parole dell’ad dellaA Luigi De, in seguito alla nomina degli MVP del campionato, ha commentato lache sta per giungere al termine.le parole dell’Amministratore Delegato della LegaA. LE PAROLE – «Sta per giungere al termine unaequilibrata edcome non si vedeva da anni, con tutti i verdetti in bilico fino all’ultima giornata. Ildi tutto questo è soprattutto degli splendidi interpreti che in campo hanno offerto uno spettacolo ricco di partite entusiasmanti e di giocate individuali spettacolari. Ringraziamo in particolare questi ...