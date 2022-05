Serie A, altri verdetti: Roma in Europa League, lotta a due per la Conference (Di venerdì 20 maggio 2022) Serie A, altri verdetti dopo l’anticipo di questa sera. La Roma è ufficialmente qualificata per l’Europa League La doppietta di Tammy Abraham e il gol di Lorenzo Pellegrini consentono alla Roma di superare a domicilio il Torino con un rotondo 3-0 e di chiudere il campionato alla grande. Giallorossi che chiudono al sesto posto, conquistando la qualificazione alla prossima Europa League. Atalanta e Fiorentina si giocheranno invece l’accesso alla Conference. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022)A,dopo l’anticipo di questa sera. Laè ufficialmente qualificata per l’La doppietta di Tammy Abraham e il gol di Lorenzo Pellegrini consentono alladi superare a domicilio il Torino con un rotondo 3-0 e di chiudere il campionato alla grande. Giallorossi che chiudono al sesto posto, conquistando la qualificazione alla prossima. Atalanta e Fiorentina si giocheranno invece l’accesso alla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DavidPuente : Avevamo parlato delle origini del battaglione Azov in un precedente articolo di Open, il primo di una serie che pro… - CalcioNews24 : #Roma ufficialmente qualificata per l'#EuropaLeague ?? - StePedrotti : RT @BarbaraBorelli2: Una splendida Roma si prende con determinazione il posto in EL, nonostante i furti e nonostante i premi agli altri. Ci… - dedonatisv : RT @BarbaraBorelli2: Una splendida Roma si prende con determinazione il posto in EL, nonostante i furti e nonostante i premi agli altri. Ci… - BarbaraBorelli2 : Una splendida Roma si prende con determinazione il posto in EL, nonostante i furti e nonostante i premi agli altri.… -