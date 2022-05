Serie A: 3 - 0 al Torino, Roma in Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma batte il Torino 3 - 0 nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, giocato all'Olimpico 'Grande Torino', e guadagna la matematica certezza della partecipazione alla prossima edizione dell'... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Labatte il3 - 0 nell'anticipo dell'ultima giornata diA, giocato all'Olimpico 'Grande', e guadagna la matematica certezza della partecipazione alla prossima edizione dell'...

Advertising

gippu1 : Temo che in materia non esistano calcoli più precisi di quelli spannometrici, ma a occhio i 95,3 metri di Theo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Roma 0-3, i giallorossi vincono e volano in Europa League - apetrazzuolo : SERIE A - Torino-Roma 0-3, i giallorossi vincono e volano in Europa League - napolimagazine : SERIE A - Torino-Roma 0-3, i giallorossi vincono e volano in Europa League - sportli26181512 : Alla Roma l'ultimo posto in Europa League. Testa a testa Fiorentina-Atalanta per la Conference: Alla Roma l'ultimo… -