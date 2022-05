Serie A 2021 2022 | il calendario della 38a giornata di campionato

(Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi inizia la 38adeldi calcio di: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia stasera alle 20:45 la 38adelitaliano di calcio di. Siamo arrivati all'ultimo turno, occhi puntati su Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan per la lotta scudetto e Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari per la retrocessione. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. Venerdi 20 MaggioTorino - Roma ore 20.45 su DAZN telecronaca DAZN di Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sabato 21 MaggioGenoa - Bologna ore 17.15 su DAZN ...

Mike Daum trascina Tortona alla vittoria contro Venezia ???? La squadra di Ramondino vola 2-1 nella serie di quarti… - #Napoli, le parole di Aurelio #DeLaurentiis su #Koulibaly e #Osimhen - ll goal di Theo Hernandez è stato fin qui il più bello della Serie A 2021-2022? #MilanAtalanta - Che la battaglia per lo scudetto abbia inizio | Promo | 38^ Giornata | Serie A TIM 2021/22 - "Ho un rapporto molto stretto con Pioli" | Intervista | Serie A TIM 2021/22

Serie A 2021-2022, Torino-Roma: le probabili formazioni ROMA. Tra domani e domenica torna in campo la Serie D, va in scena la trentottesima giornata per il girone I del massimo campionato di calcio dilettantistico nazionale. Ecco di seguito gare e arbitri: ...Le designazioni arbitrali per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 20 al 22 maggio e i precedenti ...