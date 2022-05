“Senza il gas russo copriremmo l’80%. Per arrivare al 100% bisognare aspettare almeno fino all’inverno 2024/25”, avverte De Scalzi (Eni) (Di venerdì 20 maggio 2022) Ovviamente a tenere banco ora è la situazione economica legata al conflitto in Ucraina e, per via delle sanzioni, ecco palesarsi lo ‘spauracchio’ del gas russo che, qualora dovesse venire a mancarci in tempi stretti, significherebbe il disastro totale. Oltretutto, il ‘richiamone’ con il quale Bruxelles ha ‘bacchettato’ le compagnie energetiche dei paesi europei, ‘ree’ di aver aderito al ‘sistema di Putin’ per la conversione automatica in rubli (quindi violando le sanzioni), potrebbe veramente accorciare i tempi delle forniture erogate da Gazprom. De Scalzi (Eni): “Ci siamo mossi non tanto da altri fornitori ma sulle nostre riserve che Eni ha in tutti paesi” Dal canto suo Eni, attraverso le parole del suo ad, Claudio DeScalzi, pronunciate nell’ambito di un incontro tenutosi oggi a Napoli, ha cercato di ‘rassicurare’ spiegando che ”Ci ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) Ovviamente a tenere banco ora è la situazione economica legata al conflitto in Ucraina e, per via delle sanzioni, ecco palesarsi lo ‘spauracchio’ del gasche, qualora dovesse venire a mancarci in tempi stretti, significherebbe il disastro totale. Oltretutto, il ‘richiamone’ con il quale Bruxelles ha ‘bacchettato’ le compagnie energetiche dei paesi europei, ‘ree’ di aver aderito al ‘sistema di Putin’ per la conversione automatica in rubli (quindi violando le sanzioni), potrebbe veramente accorciare i tempi delle forniture erogate da Gazprom. De(Eni): “Ci siamo mossi non tanto da altri fornitori ma sulle nostre riserve che Eni ha in tutti paesi” Dal canto suo Eni, attraverso le parole del suo ad, Claudio De, pronunciate nell’ambito di un incontro tenutosi oggi a Napoli, ha cercato di ‘rassicurare’ spiegando che ”Ci ...

