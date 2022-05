“Sei stato un grande”. Lutto nella musica, morto l’amato artista: lascia un segno indelebile (Di venerdì 20 maggio 2022) Lutto nella musica: è morto Guido Lembo, lo chansonnier di Capri conosciuto in mezzo mondo. L’uomo è scomparso in una clinica di Castellammare di Stabia (Napoli). Combatteva da molto tempo da una malattia che alla fine ha avuto la meglio. È stato il fortunato fondatore della taverna “Anema e Core”. L’artista aveva 75 anni. Una storia di rilasciata la sua: caprese doc, figlio di un pescatore, aveva imparato dai fratelli a suonare la chitarra con la quale si accompagnava nell’esecuzione delle melodie classiche napoletane. Poi, a 18 anni, dopo aver studiato ragioneria, si trasferì a Londra per imparare l’inglese. Guido Tempo all’epoca lavorava alla cassa di una trattoria italiana e poi la sera, suonava. Insieme a suo fratello Bruno, si spostò in diverse capitali ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022): èGuido Lembo, lo chansonnier di Capri conosciuto in mezzo mondo. L’uomo è scomparso in una clinica di Castellammare di Stabia (Napoli). Combatteva da molto tempo da una malattia che alla fine ha avuto la meglio. Èil fortunato fondatore della taverna “Anema e Core”. L’aveva 75 anni. Una storia di rita la sua: caprese doc, figlio di un pescatore, aveva imparato dai fratelli a suonare la chitarra con la quale si accompagnava nell’esecuzione delle melodie classiche napoletane. Poi, a 18 anni, dopo aver studiato ragioneria, si trasferì a Londra per imparare l’inglese. Guido Tempo all’epoca lavorava alla cassa di una trattoria italiana e poi la sera, suonava. Insieme a suo fratello Bruno, si spostò in diverse capitali ...

