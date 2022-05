Sei giorni dopo l’esplosione in casa è morto il 21enne di Carapelle Decesso nell'ospedale "Perrino" di Brindisi (Di venerdì 20 maggio 2022) “Siamo molto tristi oggi. Ci hanno appena comunicato una notizia che non avremmo mai voluto dare. Francesco purtroppo non ce l’ha fatta. È il momento di raccogliersi nel silenzio e nella preghiera, per riflettere su quanto accaduto. Mai come oggi, Carapelle deve essere una comunità. Il sindaco Umberto Di Michele e l’amministrazione comunale si riservano di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie del povero Francesco”. È il messaggio diffuso dal Comune di Carapelle per la morte di Francesco Pedone. Il 21enne è deceduto ieri nell’ospedale “Perrino” di Brindisi, dopo sei giorni di agonia per un’esplosione nella sua casa sulle cui cause indagano i carabinieri. L'articolo Sei ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 20 maggio 2022) “Siamo molto tristi oggi. Ci hanno appena comunicato una notizia che non avremmo mai voluto dare. Francesco purtroppo non ce l’ha fatta. È il momento di raccogliersi nel silenzio ea preghiera, per riflettere su quanto accaduto. Mai come oggi,deve essere una comunità. Il sindaco Umberto Di Michele e l’amministrazione comunale si riservano di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie del povero Francesco”. È il messaggio diffuso dal Comune diper la morte di Francesco Pedone. Ilè deceduto ieri” diseidi agonia per un’esplosionea suasulle cui cause indagano i carabinieri. L'articolo Sei ...

