Se disinstalli Tik Tok guadagni subito quasi 1000 euro | L’offerta è allettante

(Di venerdì 20 maggio 2022) TikTok Potrebbe sembrare incredibile ma è vero: un’azienda statunitense è disposta a pagare gli utenti per smettere di usare l’applicazione più popolare al mondo. TikTok è una delle applicazioni più utilizzate del momento. Fondata in Cina, è stata lanciata nel 2016 – inizialmente con il nome musical.ly – con l’idea di fornire un social network in grado di incorporare video e musica. Col passare degli anni l’applicazione ha acquisito sempre più popolarità e, nel 2020, ha superato il miliardo di utenti nel mondo. Nello stesso anno Charli D’amelio è diventata la tiktoker più seguita in assoluto, con 100 milioni di followers. Come Instagram, anche TikTok è diventata un trampolino per molti influencer. In Italia, Khaby Lame attualmente è seguito da oltre 130 milioni di persone. Si è affermato come il secondo tiktoker con più followers a livello internazionale, ...