Scuola del Mediterraneo per la formazione di medici, intesa Unipa-Omceo-Hcrm (Di venerdì 20 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita della Scuola di alta formazione del Mediterraneo. Forniremo, ai medici, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, consigliere della FnOmceo, dopo la firma dell’intesa tra Omceo, Università di Palermo e Hcrm, che avvia l’istituzione della Scuola di alta formazione “Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e la medicina ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – “Il primo passo è compiuto. Con questa alleanza strategica di collaborazione scientifica e didattica, siamo sempre più vicini alla nascita delladi altadel. Forniremo, ai, ai professionisti della salute (e non solo), gli strumenti organizzativi e di gestione più innovativi in grado di garantire la sicurezza delle cure”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine deidi Palermo Toti Amato, consigliere della Fn, dopo la firma dell’tra, Università di Palermo e, che avvia l’istituzione delladi alta“Rimosm” per il Risk management, l’organizzazione sanitaria e lana ...

