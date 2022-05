Scontro Usa-Russia all'Onu. Medvedev: "Imponete sanzioni e chiedete il grano? Non siamo stupidi" (Di venerdì 20 maggio 2022) Zelensky: "Il Donbass è completamente distrutto, è l'inferno". Il vicecomandante di Azov in un video smentisce di essersi arreso e dice di essere dentro l'acciaieria. Shoigu: "La liberazione del Luhansk si avvicina alla fine". Senatore russo: "siamo in difficoltà, combattiamo contro russi simili a noi". Per Londra, presa Mariupol, i russi sposteranno le truppe a est Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 maggio 2022) Zelensky: "Il Donbass è completamente distrutto, è l'inferno". Il vicecomandante di Azov in un video smentisce di essersi arreso e dice di essere dentro l'acciaieria. Shoigu: "La liberazione del Luhansk si avvicina alla fine". Senatore russo: "in difficoltà, combattiamo contro russi simili a noi". Per Londra, presa Mariupol, i russi sposteranno le truppe a est

