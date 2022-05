Advertising

claudioallumi : RT @motamanet: Quando l'italiano medio abituato a fare il lacchè si accorgerà che una giornata di sciopero equivale alla perdita totale del… - orizzontescuola : Sciopero scuola 30 maggio, adempimenti e modalità operative. Nota Ministero [PDF] - DavPoggi : RT @DavPoggi: DRAGHI #FOTTITI Oggi sciopero (treni, scuola e aerei) «contro il militarismo del governo che invia armi in Ucraina» https://t… - Margher81933300 : RT @DavPoggi: DRAGHI #FOTTITI Oggi sciopero (treni, scuola e aerei) «contro il militarismo del governo che invia armi in Ucraina» https://t… - DavPoggi : DRAGHI #FOTTITI Oggi sciopero (treni, scuola e aerei) «contro il militarismo del governo che invia armi in Ucraina» -

È la protesta -di sindacati di base, movimenti antimilitaristi, pensionati econtro l'utilizzo delle armi e le esercitazioni. "Mentre cresce l'allerta per la guerra esplosa in ...Corteo in centro a Milano per loindetto dai sindacati di base. La manifestazione, indetta da Cub e da un centinaio di sigle ..., sanità' . Sta attraversando parte del centro di Milano ...Corteo questa mattina per le vie di Cagliari – dal Comando militare di via Torino al porto - con protesta-sciopero di sindacati di base, movimenti antimilitaristi, pensionati e scuola contro l'utilizz ...1' di lettura 20/05/2022 - Corteo a Roma contro la guerra: "Fuori l'Italia dalla Nato" (roma). Contro l'invio delle armi in Ucraina e l'aumento delle spese militari. Uno sciopero generale contro la gu ...