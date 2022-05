Sciopero generale dei treni e del trasporto locale: tutti fermi contro il 'militarismo' dell'Italia (Di venerdì 20 maggio 2022) Scatta lo Sciopero generale dei mezzi oggi venerdì 20 maggio, per protestare contro il militarismo dell'Italia. Lo Sciopero dei mezzi, di oggi, ovvero un grande classico del nostro Paese: sarà ancora ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Scatta lodei mezzi oggi venerdì 20 maggio, per protestareil. Lodei mezzi, di oggi, ovvero un grande classico del nostro Paese: sarà ancora ...

Advertising

fanpage : Sciopero generale previsto per domani, trasporti a rischio - francang1950 : RT @TerLim5: @PBerizzi Ogni volta che c'è manifestazione nazifascista lo segnalo e chiedo spiegazioni @Viminale @_Carabinieri_ @QuesturaDiR… - mitsouko1 : RT @GiGhi50: PROSSIME INIZIATIVE CONTRO la GUERRA, le BASI MILITARI e le ESECITAZIONI in SARDEGNA - Venerdì 20 maggio a partire dalle ore… - infoitinterno : Oggi è giorno dello sciopero generale: disagi per bus, treni e servizi pubblici - giomareliguria : RT @sergio_scorza: VENERDÌ 20 MAGGIO 2022: SCIOPERO GENERALE E SOCIALE CONTRO LA GUERRA, L’ECONOMIA DI GUERRA ED IL GOVERNO DELLA GUERRA -… -