Sassuolo-Milan, l’allerta è massima: sarà tutto esaurito al Mapei (Di venerdì 20 maggio 2022) Allerta massima a Reggio Emilia sul piano dell’ordine pubblico per la partita di domenica alle 18 fra Sassuolo e Milan al Mapei Stadium, match in cui i rossoneri si giocano lo scudetto. Attesi 21.500 spettatori, dei quali 18.000 tifosi Milanisti pronti a festeggiare in caso di vittoria. L’evento è sold out da giorni. Le forze dell’ordine hanno predisposto servizi speciali per monitorare la situazione fuori dallo stadio. La Procura ha aperto un’inchiesta affidata alla Guardia di Finanza che ha già sequestrato alcuni tagliandi contraffatti e sta lavorando all’identificazione dei responsabili scoperti tramite un canale internet. La Prefettura di Reggio Emilia ieri mattina ha coordinato il tavolo del comitato sicurezza e ordine pubblico per mettere a punto il piano strategico in vista del match. ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Allertaa Reggio Emilia sul piano dell’ordine pubblico per la partita di domenica alle 18 fraalStadium, match in cui i rossoneri si giocano lo scudetto. Attesi 21.500 spettatori, dei quali 18.000 tifosiisti pronti a festeggiare in caso di vittoria. L’evento è sold out da giorni. Le forze dell’ordine hanno predisposto servizi speciali per monitorare la situazione fuori dallo stadio. La Procura ha aperto un’inchiesta affidata alla Guardia di Finanza che ha già sequestrato alcuni tagliandi contraffatti e sta lavorando all’identificazione dei responsabili scoperti tramite un canale internet. La Prefettura di Reggio Emilia ieri mattina ha coordinato il tavolo del comitato sicurezza e ordine pubblico per mettere a punto il piano strategico in vista del match. ...

Advertising

AntoVitiello : Il premio EA SPORTS Player Of The Month di maggio è stato assegnato al calciatore del #Milan Sandro #Tonali Il pre… - SassuoloUS : In data odierna il club ha esposto formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti… - cmdotcom : #Milan, attento: #Pioli soffre il #Sassuolo, è più pericoloso dell'#Atalanta - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #VIDEO - #SassuoloMilan, la presentazione della 38^ giornata / #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://t.… - PianetaMilan : #VIDEO - #SassuoloMilan, la presentazione della 38^ giornata / #News - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -