Sarri ha già deciso il ruolo di Marcos Antonio: come cambierà la Lazio (Di venerdì 20 maggio 2022) Marcos Antonio alla Lazio per arricchire la linea mediana biancoceleste in vista della prossima stagione. Sarri avrà a disposizione un nuovo centrocampista per programmare l’immediato presente e il prossimo futuro come confermato da “Sky Sport”, la Lazio sarebbe ormai a un passo da Marcos Antonio. Il centrocampista dello Shakhtar Donetesk vestirà la maglia biancoceleste per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022)allaper arricchire la linea mediana biancoceleste in vista della prossima stagione.avrà a disposizione un nuovo centrocampista per programmare l’immediato presente e il prossimo futuroconfermato da “Sky Sport”, lasarebbe ormai a un passo da. Il centrocampista dello Shakhtar Donetesk vestirà la maglia biancoceleste per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilducabianco77 : @AlessioAdam_ Tare e Sarri per ora, se stiamo chiudendo trattative a Maggio saranno nomi già individuati e usciti s… - ilducabianco77 : Niente da fare: c'è una nuova fissazione. Il mercato lo fa Sarri secondo tanti, come se a Napoli non avesse già det… - 45acpjoe : @Luca92347104 @AquilottoEddy @NamasteDavide @prokofiev95 @IXgennaio1900 @DrTocca @Monicalefede @PaoloPol6… - AquilottoEddy : Ovviamente dipende tutto dalle sue pretese economiche (che se restano tali è già chiusa in partenza la trattativa)… - padredipedrito : ma sta convinzione che Bernardeschi con Sarri faccia bene da dove nasce? io vi ricordo che lo ha allenato già ed ha… -