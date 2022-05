Sanzioni, abbiamo un problema: per il Financial Times l’Italia sta aumentando le importazioni di petrolio da Mosca (Di venerdì 20 maggio 2022) L’import italiano di petrolio dalla Russia è quadruplicato rispetto a febbraio. A scriverlo è il Financial Times, che evidenzia come questo andamento delle importazioni sia in controtendenza rispetto agli sforzi dell’Unione europea tesi a ridurre la dipendenza energetica da Mosca. A maggio, l’Italia ha importato 450 mila barili al giorno di greggio dalla Russia, quattro volte il quantitativo di febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina. Si tratta del dato più alto dal 2013. Stando al quotidiano della City, l’Italia è destinata a superare i Paesi Bassi come principale hub di importazione nell’Unione europea di greggio russo via mare. Circa due terzi di questo flusso arrivano nel porto di Augusta, in Sicilia, situato vicino alla raffineria Isab, di proprietà ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) L’import italiano didalla Russia è quadruplicato rispetto a febbraio. A scriverlo è il, che evidenzia come questo andamento dellesia in controtendenza rispetto agli sforzi dell’Unione europea tesi a ridurre la dipendenza energetica da. A maggio,ha importato 450 mila barili al giorno di greggio dalla Russia, quattro volte il quantitativo di febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina. Si tratta del dato più alto dal 2013. Stando al quotidiano della City,è destinata a superare i Paesi Bassi come principale hub di importazione nell’Unione europea di greggio russo via mare. Circa due terzi di questo flusso arrivano nel porto di Augusta, in Sicilia, situato vicino alla raffineria Isab, di proprietà ...

