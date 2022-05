Santa Marinella | presentata la guida alle bellezze archeologiche e storiche della città

(Di venerdì 20 maggio 2022)– Si è svolta ieri sera, al cospetto di un pubblico numeroso e attento, ospitato nella sala consiliare “Silvio Caratelli”sede di via Cicerone, la presentazione in anteprima del nuovo opuscolo culturale e divulgativo redatto dal direttore del Museo Civico Flavio Enei intitolato: “Un patrimonio storico e archeologico da conoscere e valorizzare”. Al sindaco Pietro Tidei l’onore e l’onere di relazionare e illustrare i contenutie le iniziative correlate ad un serio e articolato progetto di promozione del territorio anche da un punto di vista turistico in fase di attuazione da parte dell’attuale amministrazione comunale. “Sono felice oggi di poter presentare un lavoro scientifico e culturale – ha detto il sindaco Tidei – ...

Presentata la guida alle bellezze archeologiche di Santa Marinella - Riceviamo e pubblichiamo - Si è svolta ieri sera, al cospetto di un pubblico numeroso e attento, ospitato nella sala consiliare 'Silvio Caratelli' della sede di via Cicerone, la presentazione in anteprima del nuovo opuscolo culturale e divulgativo redatto dal direttore del Museo Civico Flavio Enei intitolato: "Un patrimonio storico e archeologico da conoscere e valorizzare".