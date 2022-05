Salumi affumicati: rintracciati idrocarburi oltre i livelli massimi. Il test italiano (Di venerdì 20 maggio 2022) I Salumi affumicati sono una vera golosità: il loro gusto deciso e avvolgente convince ogni palato anche il più esigente e raffinato. Se un tempo, l’affumicatura serviva a garantire un lunga conservazione del prodotto (carne, pesce o formaggio), oggi regala un sapore in più che piace sempre a tutti, grandi e piccini. Si realizza grazie al legno di quercia, castagno o faggio e può essere: a caldo, veloce, perfetta per insaccati come il guanciale, con un fumo che oscilla tra i 25 e i 45°C o tra i 50 ed i 90°C; a freddo, lenta: utilizzata per il salmone, con temperature comprese tra i 20 e i 25°C. Il periodo di esposizione può variare a seconda delle necessità dell’alimento e del produttore, da pochi giorni ad alcune settimane. Esiste, però, anche un’ulteriore alternativa, molto economica: il fumo liquido. In questo caso, viene riportata in etichetta ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Isono una vera golosità: il loro gusto deciso e avvolgente convince ogni palato anche il più esigente e raffinato. Se un tempo, l’affumicatura serviva a garantire un lunga conservazione del prodotto (carne, pesce o formaggio), oggi regala un sapore in più che piace sempre a tutti, grandi e piccini. Si realizza grazie al legno di quercia, castagno o faggio e può essere: a caldo, veloce, perfetta per insaccati come il guanciale, con un fumo che oscilla tra i 25 e i 45°C o tra i 50 ed i 90°C; a freddo, lenta: utilizzata per il salmone, con temperature comprese tra i 20 e i 25°C. Il periodo di esposizione può variare a seconda delle necessità dell’alimento e del produttore, da pochi giorni ad alcune settimane. Esiste, però, anche un’ulteriore alternativa, molto economica: il fumo liquido. In questo caso, viene riportata in etichetta ...

