Salmo attore in Blocco 181 | “Il cinema è veramente una rottura di p***e ma mi attrae Sto scrivendo un film ispirato agli Anni 90 e farà un bel casino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ilche non ti aspetti. Il rapper, atteso allo Stadio San Siro il 6 luglio e allo Stadio comunale di Bibione per la data zero del 1 luglio, ha dimostrato ottime capacità attoriali nella nuova serie tv “181”, su Sky e NowTv dal 20 maggio. Per questa nuova sfida l’artista ha preso le cose sul serio e ha studiato per un anno recitazione.è stato coinvolto come supervisore e produttore musicale, produttore creativo edella prima in-house Sky Studios italiana da Nils Hartmann (Executive Vice President Sky Studios Italia e Germania): “Dopo che per l’ennesima volta aveva rifiutato la mia proposta di diventare giudice a X Factor”.ha anche annunciato l’uscita per il 27 maggio di “181 – Original Soundtrack”. Protagonisti della favola nera che unisce ...