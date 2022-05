Salernitana-Udinese | maxi schermo | ipotesi parcheggio Foce Irno

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Sono onesto, ci sono serie difficoltà ma stiamo andando avanti con l’di installare un“: lo ha dichiarato questa mattina a margine dell’inaugurazione dei lavori al parco al teatro del parco Arbostella intitolato a Gino Esposito il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Il Comune di Salerno continua il lavoro per predisporre unutile alla visione libera della partita train programma domenica alle ore 21:00 allo stadio Arechi. Mentre si svolgeva la conferenza stampa, contemporaneamente nell’area dialladel fiume, il capostaff Enzo Luciano stava effettuando un sopralluogo per verificare l’idoneità dell’area, ...

