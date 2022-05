Salernitana | Sepe costretto a saltare l'ultima con l'Udinese Problemi per Bohinen | Ederson squalificato

Advertising

TuttoFanta : ??#SALERNITANA: #Sepe ko. Domani provino decisivo per #Bohinen ?? - CalcioOggi : Salernitana, Sepe neanche convocato: le ultime - Fantacalcio ® - Fantacalcio : Salernitana, Sepe neanche convocato: le ultime - granatissimi : Salernitana, Sepe alza bandiera bianca: «Tiferò dagli spalti insieme ai tifosi» - ottopagine : Salernitana, Sepe alza bandiera bianca: «Tiferò dagli spalti insieme ai tifosi» #Salerno -

... che sfida! Not: Muldur uscirà dal campo col mal di testa Sorpresa: Rebic è carico e pronto a segnare il gol più importanteSALERNITANA - UDINESE domenica ore 21:00(3 - 5 - 2):; ...Salerno . Luigialza bandiera bianca ed 'ufficializza' il suo forfait in vista della sfida contro l'Udinese. Gli esami strumentali hanno confermato che il portiere delladomenica sera non potrà ...A due giorni dalla sfida contro l'Udinese, Nicola dovrà fare i conti con un'assenza pesante in vista della sfida salvezza. Si tratta di Luigi Sepe, che ...Stop di Luigi Sepe. Il portiere granata non sarà convocato per la sfida di domenica sera, in programma all'Arechi alle 20.45, contro l'Udinese. Al suo posto giocherà dunque Belec tra i pali, pronto pe ...