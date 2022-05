Salernitana | Bohinen | “Amo l’Italia | ma ho un sogno nel cassetto”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Emil, uno dei calciatori portati da Walter Sabatini a gennaio e che sta rendendo al di sopra delle aspettative, è intervenuto ai microfoni di “TV2” per parlare di diversi temi. Ha aperto parlando del suo periodo d’adattamento alla: “Pensavo di entrare subito nei meccanismi della squadra, ma ho dovuto lottare per trovare spazio. C’è una cultura dura qui e il calcio italiano è molto tattico. Ho dovuto apprendere una mentalità diversa, un diverso tipo di calcio. Poi ho acquisito fiducia e mi sono ambientato“.intervistaHa poi commentato il suo legame con: “Mio padre viene sempre qui, ama moltoe aveva unsegreto di giocare in Serie A, quindi ora ...

