Sale giochi e sale scommesse, come si può entrare dal 1 aprile? Cosa cambia e novità green pass (Di venerdì 20 maggio 2022) Da venerdì 1 aprile con il decreto riaperture vengono a cadere alcune restrizioni imposte negli scorsi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid, alcune novità riguardano anche sale giochi e sale scommesse. A questo proposito, tra le tante novità ci sono quelle legate al green pass rafforzato o base, che in diversi settori non sarà più richiesto, prima della sua eliminazione quasi totale dall’1 maggio. Andiamo a scoprire Cosa cambia e come si può entrare in queste attività commerciali. TUTTE LE NOVITA’ DALL’1 aprile sale giochi e sale ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Da venerdì 1con il decreto riaperture vengono a cadere alcune restrizioni imposte negli scorsi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid, alcuneriguardano anche. A questo proposito, tra le tanteci sono quelle legate alrafforzato o base, che in diversi settori non sarà più richiesto, prima della sua eliminazione quasi totale dall’1 maggio. Andiamo a scopriresi puòin queste attività commerciali. TUTTE LE NOVITA’ DALL’1...

Advertising

Jammasrl : #Associazioni #AttualitàSX #Online #Politica #giochi Sapar: “Gioco online, boom dopo la pandemia. Scelta scriteriat… - Yattaran : Gli scioperi alle superiori per “la pace nel mondo” avevano più senso: almeno andavi a far girare l’economia di bar… - TraniLiveIt : Giochi Studenteschi: il Vecchi sale sul podio anche nella fase regionale e si accredita per Pescara - cerebroteso : @myriam81 È un gioco da tavola, molto popolare, si gioca in sale giochi specializzate (ad es. Fumetterie) e Padova… - mikkysixx : Sto sfogliando il legendary sale di Ubisoft. Non riesco a trovare i giochi in mezzo a un marasma di DLC, espansioni… -