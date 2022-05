Sabato a Roma migliaia contro eutanasia, aborto e inverno demografico (Di venerdì 20 maggio 2022) Vita. Sabato a Roma attesi in migliaia contro eutanasia, aborto e inverno demografico – «È tutto pronto per la grande Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, domani decine di migliaia di famiglie e liberi cittadini sfileranno per le strade di Roma per celebrare la bellezza e la dignità della vita umana, dalla custodia della quale discendono tutti i diritti della nostra civiltà. C’è un popolo che vuole lanciare all’Italia la sfida della speranza in un’epoca segnata dalla disperazione e dalla cultura mortifera dello scarto, che abbandona anziani, disabili, malati e mamme con gravidanze difficili». Così Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della Manifestazione pro life che partirà domani, alle ore 14, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Vita.attesi in– «È tutto pronto per la grande Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, domani decine didi famiglie e liberi cittadini sfileranno per le strade diper celebrare la bellezza e la dignità della vita umana, dalla custodia della quale discendono tutti i diritti della nostra civiltà. C’è un popolo che vuole lanciare all’Italia la sfida della speranza in un’epoca segnata dalla disperazione e dalla cultura mortifera dello scarto, che abbandona anziani, disabili, malati e mamme con gravidanze difficili». Così Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della Manifestazione pro life che partirà domani, alle ore 14, ...

