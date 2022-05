Russia: pronti a aprire porti ucraini se verranno riviste sanzioni dell’Occidente (Di venerdì 20 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo ha affermato che prenderà in considerazione l'apertura dell'accesso ai porti ucraini del Mar Nero solo se verrà presa in considerazione anche la rimozione delle sanzioni contro la Russia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 maggio 2022) Il ministero degli Esteri russo ha affermato che prenderà in considerazione l'apertura dell'accesso aidel Mar Nero solo se verrà presa in considerazione anche la rimozione dellecontro laL'articolo proviene da Firenze Post.

