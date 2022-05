Rudiger | lettera di addio al Chelsea | le sue parole

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022)si congeda dalcon una lungadove saluta il club e i tifosi e spiega i motivi della sua scelta In una lungapubblicata dal Players’ Tribune,saluta i tifosi dele spiega cosa ha significato per lui giocare nei Blues e il perchè della sua scelta.– «Non mi piacciono gli addii. Ma cercherò di renderlo speciale, con il cuore. Ciò che ha davvero reso ilun posto speciale sono state le amicizie. Eravamo più che compagni di squadra. Molti di questi ragazzi sono come miei fratelli». I don’t like goodbyes. But I will try to make this one special, from the heart.My piece with @PlayersTribune @TPTFootball. #AlwaysBelieve #Hustle https://t.co/FI6sVGnDGi— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May ...