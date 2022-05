Romina Power fa gli auguri ad Al Bano con le foto del loro amore (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi Al Bano Carrisi compie gli anni, festeggia il suo 79esimo compleanno e Romina Power non ha fatto mancare sui social i suoi auguri. Da quando hanno fatto pace non dimentica un anno e mentre Al Bano sembra non avere età sembra che anche il legame tra i due non riesca a spezzarsi. Cosa dirà Loredana Lecciso delle foto che Romina ha scelto per festeggiare il compleanno del cantante? Una è il passato e l’altra il presente di Al Bano Carrisi e infatti la Power ha postato foto del loro amore, scatti che parlano del loro matrimonio. La prima foto è in bianco e nero, Al Bano e Romina Power sono ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 20 maggio 2022) Oggi AlCarrisi compie gli anni, festeggia il suo 79esimo compleanno enon ha fatto mancare sui social i suoi. Da quando hanno fatto pace non dimentica un anno e mentre Alsembra non avere età sembra che anche il legame tra i due non riesca a spezzarsi. Cosa dirà Loredana Lecciso dellecheha scelto per festeggiare il compleanno del cantante? Una è il passato e l’altra il presente di AlCarrisi e infatti laha postatodel, scatti che parlano delmatrimonio. La primaè in bianco e nero, Alsono ...

