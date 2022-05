Roma, Totti: “Proverò a dare qualche consiglio a Dybala, vedremo se riusciremo a portarlo in giallorosso” (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma Totti – Francesco Totti, ex capitano storico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del finale di stagione e del futuro di Dybala. Ecco quanto affermato. “Sono due partite totalmente diverse ma hanno un’importanza simile perché ci si gioca l’Europa. La finale però è importantissima perché c’è un trofeo in palio. Mourinho il migliore per gestire partite del genere? Ha vinto tanti trofei, nessuno meglio di lui sa come si gioca una finale europea. Non è la Champions ma va rispettata e vinta. Saprà gestire tutto al meglio. Cosa pensa dell’addio di Dybala alla Juve? vedremo se riusciremo a portarlo a Roma, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 20 maggio 2022)– Francesco, ex capitano storico della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, parlando del finale di stagione e del futuro di. Ecco quanto affermato. “Sono due partite totalmente diverse ma hanno un’importanza simile perché ci si gioca l’Europa. La finale però è importantissima perché c’è un trofeo in palio. Mourinho il migliore per gestire partite del genere? Ha vinto tanti trofei, nessuno meglio di lui sa come si gioca una finale europea. Non è la Champions ma va rispettata e vinta. Saprà gestire tutto al meglio. Cosa pensa dell’addio dialla Juve?se, lunedì lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la ...

