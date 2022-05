Roma, Tiago Pinto: «Mkhitaryan non pensa all’Inter. Dybala? Sono coerente» (Di venerdì 20 maggio 2022) Il dg della Roma Tiago Pinto ha fatto il punto su alcuni temi di mercato che riguardano i giallorossi: le sue dichiarazioni Tiago Pinto ha parlato a Dazn prima di Torino-Roma. Mkhitaryan – «Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, non di altro. Lo conosco, conosco la sua professionalità e Sono sicuro al 100% che non è vero che sta parlando con l’Inter. Sta pensando alla finale, per il mercato ci sarà tempo dopo». Dybala – «Sono sempre coerente. Abbiamo questa sfida oggi, parlare di mercato non aiuta affatto. Poi c’è la finale di mercoledì, poi per tre mesi potremo pensare al mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il dg dellaha fatto il punto su alcuni temi di mercato che riguardano i giallorossi: le sue dichiarazioniha parlato a Dazn prima di Torino-– «Abbiamo parlato sul tema del recupero per Tirana, non di altro. Lo conosco, conosco la sua professionalità esicuro al 100% che non è vero che sta parlando con l’Inter. Stando alla finale, per il mercato ci sarà tempo dopo».– «sempre. Abbiamo questa sfida oggi, parlare di mercato non aiuta affatto. Poi c’è la finale di mercoledì, poi per tre mesi potremore al mercato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Roma, Tiago Pinto risponde alle domande di mercato ??? - junews24com : Dybala alla Roma? L'annuncio di Tiago Pinto sull'attaccante argentino - - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: ROMA - Tiago Pinto: 'Mkhitaryan e Dybala? Per il mercato avremo tempo' - Ftbnews24 : Torino-Roma, Tiago Pinto: “Mkhitaryan non tratta con l’Inter. Dybala? Non è tempo di mercato” #SerieA - serieApallone : Roma, Tiago Pinto: 'Siamo concentrati sul campionato. Per il mercato c'è tempo': Tiago Pinto, general manager dell… -