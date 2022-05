Roma, Svilar sbarca nella capitale: breve tappa con la fidanzata (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma - breve tappa a Roma per Mile Svilar , il portiere che ha da poco detto addio al Benfica e dal prossimo anno vestirà la maglia giallorossa. Il portiere prelevato a parametro zero da Tiago Pinto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 maggio 2022)per Mile, il portiere che ha da poco detto addio al Benfica e dal prossimo anno vestirà la maglia giallorossa. Il portiere prelevato a parametro zero da Tiago Pinto ...

Advertising

TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, porta blindata: Svilar è in città ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - Romagialloross4 : #ASRoma, il blitz segreto in città del nuovo portiere #Svilar #Calciomercato #CalciomercatoRoma… - sportli26181512 : Roma, Svilar è già in città: Il primo acquisto della nuova Roma sta già prendendo confidenza con la città. Mile Svi… - siamo_la_Roma : ??? #Svilar e la tappa segreta a #Roma ?? L'ormai ex #Benfica sarà la riserva di #RuiPatricio ?? Il portoghese farà… - killhzo : @LattuadaGiacomo Svilar ha già firmato per la Roma -