Roma, Mourinho spiazza tutti: decisione a sorpresa dopo il Torino (Di venerdì 20 maggio 2022) Josè Mourinho esulta solo negli spogliatoi. Il tecnico della Roma ha preso una decisione a sorpresa dopo la vittoria contro il Torino di Juric. La Roma di Josè Mourinho espugna lo stadio Olimpico Grande Torino grazie ad una doppietta di Tammy Abraham ed un calcio di rigore messo a segno da Pellegrini. Il rotondo 3-0 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

