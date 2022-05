Roma in Europa per il nono anno di fila: Mourinho trova l’Europa League (Di venerdì 20 maggio 2022) La Roma batte il Torino per 3-0 e si qualifica ad una competizione europea per il nono anno di fila. Nel dettaglio, la squadra giallorossa ha trovato la terza qualificazione all’Europa League, mentre sono cinque i pass per la Champions League nel periodo di riferimento. A completare c’è la Conference League e mercoledì la Roma si giocherà la finale contro il Feyenoord per chiudere al meglio questo percorso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Labatte il Torino per 3-0 e si qualifica ad una competizione europea per ildi. Nel dettaglio, la squadra giallorossa hato la terza qualificazione all’, mentre sono cinque i pass per la Championsnel periodo di riferimento. A completare c’è la Conferencee mercoledì lasi giocherà la finale contro il Feyenoord per chiudere al meglio questo percorso. SportFace.

