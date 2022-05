Roma | D’Agostino | “Zaniolo è molto sopravvalutato”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 maggio 2022)- Gaetanoex calciatore si è espresso in maniera importante a TMW Radio sullae non solo in questo caso. LE SUE PAROLE “Si è affrettatoil giudizio su di lui. Aveva uno strapotere fisico prima degli infortuni. Per me non è un talento, è un giocatore buono che ha margini di miglioramento se lui vuole. Il problema della continuità è la testa e la voglia di emergere. I talenti sono altri, lui ha un potenziale fisico importante ma ha bisogno di un certo tipo di gioco, perché sullo stretto fa fatica. Per me non è un top player”. Le parole dell’ex giocatore prendono davvero quota quando si parla die del suo fare caratteriale che ad oggi nellanon è producente per lui. Anche essendo un perno della squadra i suoi ...