Roma | Abraham | “Amo questo club | mi ha dato la possibilità di dimostrare il mio valore Ora pensiamo al Feyenoord”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 maggio 2022)– Tammy, attaccante della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Dazn, dopo il successo contro la. Ecco quanto affermato. “Che soddisfazione è essere in Europa? Sono contento per la mia squadra, abbiamo finito la stagione con una vittoria. Avrei voluto fare tre gol, però l’importante era vincere. La stagione è stata lunga e difficile, ora ci concentriamo sulla finale. Sei migliorato tanto in questa stagione rispetto alle altre? Sono innamorato didal primo giorno in cui sono arrivato. Vogliamo finire con un trofeo, ho cercato sempre di aiutare la squadra. Per me è stato un anno positivo, spero sia un trampolino di lancio per me. Oraal, un grande match per la ...