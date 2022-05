Roland Garros, Italia forza sette. Agamenone lucky loser: è l'esordio in uno Slam (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Roland Garros parla sempre più Italiano. Franco Agamenone, nato in Argentina ma naturalizzato, sarà il settimo tennista a rappresentare l'Italia nel tabellone principale del torneo maschile. Dopo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilparla sempre piùno. Franco, nato in Argentina ma naturalizzato, sarà il settimo tennista a rappresentare l'nel tabellone principale del torneo maschile. Dopo ...

