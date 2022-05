“Rischio epidemia di vaiolo”. Il virologo Bassetti spaventa tutti: “Migliaia di casi nei prossimi giorni” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il vaiolo delle scimmie inizia a spaventare tutti. All'Ospedale Spallanzani di Roma sono già stati isolati tre contagiati dal virus e a parlare del nuovo allarme per la sanità pubblica è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervistato da Un giorno da pecora su Radio1: “Più che il Covid, oggi dobbiamo cercare di metterci in sicurezza dal vaiolo delle scimmie. È molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi, si trasmette anche attraverso respiro, ma solo se si sta molto vicini. Non vanno commessi gli errori del passato. Dobbiamo esser tutti uniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Nei prossimi giorni arriveremo a qualche ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildelle scimmie inizia are. All'Ospedale Spallanzani di Roma sono già stati isolati tre contagiati dal virus e a parlare del nuovo allarme per la sanità pubblica è Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, intervistato da Un giorno da pecora su Radio1: “Più che il Covid, oggi dobbiamo cercare di metterci in sicurezza daldelle scimmie. È molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi, si trasmette anche attraverso respiro, ma solo se si sta molto vicini. Non vanno commessi gli errori del passato. Dobbiamo esseruniti tra Paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai. Neiarriveremo a qualche ...

TgLa7 : ??Allarme #Oms: #Mariupol a rischio epidemia di #colera. 'L'acqua potabile mischiata con quella delle fogne. Prepari… - tempoweb : #Bassetti spaventa tutti sul #vaiolodellescimmie: “Migliaia di casi nei prossimi giorni, rischio epidemico” #virus… - radioromait : Vaiolo delle scimmie, gli esperti assicurano: “Guarigione entro un mese senza strascichi, non c’è rischio epidemia” - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Come si trasmette, quali sono i sintomi, c'è il rischio di una nuova epidemia? ... . #attualitàroma #Bassetti #giornal… - Gazzettadiroma : Come si trasmette, quali sono i sintomi, c'è il rischio di una nuova epidemia? ... . #attualitàroma #Bassetti… -