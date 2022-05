Rinnovo Mkhitaryan, frenata con la Roma: Marotta prova ad inserirsi (Di venerdì 20 maggio 2022) Rinnovo Mkhitaryan, differenza tra domanda e offerta con la Roma: Marotta prova ad inserirsi per l’armeno La Roma sta lavorando al Rinnovo di Mkhitaryan. Mourinho vuole l’armeno a tutti i costi, anche se c’è distanza tra domanda e offerta. I giallorossi offrono un biennale con un ingaggio spalmato e a ribasso, mentre l’armeno vuole 4 milioni e 2 di bonus alla firma. Marotta sta provando ad inserirsi visto che garantirebbe a Mkhitaryan le cifre richieste. La Roma ora deve rispondere alle avance dei nerazzurri. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022), differenza tra domanda e offerta con laadper l’armeno Lasta lavorando aldi. Mourinho vuole l’armeno a tutti i costi, anche se c’è distanza tra domanda e offerta. I giallorossi offrono un biennale con un ingaggio spalmato e a ribasso, mentre l’armeno vuole 4 milioni e 2 di bonus alla firma.stando advisto che garantirebbe ale cifre richieste. Laora deve rispondere alle avance dei nerazzurri. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

