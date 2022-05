Rinnovo Mertens: Napoli sempre più lontano, ma avanza la Lazio di Sarri (Di venerdì 20 maggio 2022) Repubblica – . Il Rinnovo di Dries Mertens non è affatto scontato. Secondo le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 20 maggio 2022) Repubblica – . Ildi Driesnon è affatto scontato. Secondo le … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SiamoPartenopei : Rinnovo Mertens, svelate cifre e durata del contratto proposte: De Laurentiis ha un dubbio - cn1926it : #Mertens pronto all’addio al #Napoli, #Sarri lo chiama alla #Lazio: i dettagli - lazio_magazine : REPUBBLICA - Il rinnovo di Mertens appare complicato, chiamata della Lazio per lui - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il rinnovo di Mertens appare complicato, chiamata della Lazio per lui - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il rinnovo di Mertens appare complicato, chiamata della Lazio per lui -