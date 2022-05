Rimorchiatore affondato | equipaggio pontone sentito a Bari

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla costa di Bari, forse in acque… - QuintoPotereV : ?? Rimorchiatore affondato al largo di #Bari, sbarcati gli 11 superstiti: continuano le ricerche dei 2 dispersi ?? - fanpage : Rimorchiatore affondato a largo della Puglia, la dinamica non è ancora del tutto chiara, il comandante, unico super… - MolfettaLiveIt : #Molfetta Rimorchiatore affondato, arriva al porto di Bari il pontone AD3 - inews__24 : Rimorchiatore affondato al largo di Bari: le immagini della Guardia Costiera -

Oltre al comandante delancora ricoverato in ospedale a Bari, e che sarà sentito nelle prossime ore, si tratta degli unici testimoni oculari del naufragio, sulle cui causa indaga la ...A metà strada, però, ilha iniziato a imbarcare acqua e in pochi minuti è. Le onde alte fino a due metri e mezzo non hanno lasciato scampo a tre marinai, mentre altri due sono ...Lutto a Tortolì per la morte di Andrea Massimo Loi, il marinaio originario della cittadina ogliastrina tra le cinque vittime del naufragio avvenuto due giorni fa a 50 miglia dalla costa di Bari. "Ho a ...Sui due ancora dispersi la Guardia Costiera di Bari, con il supporto di unità aeree e motovedette di altre forze militari e delle autorità croate, ha esteso l'area di ricerca spingendosi più a sud. Sa ...