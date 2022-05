Rimorchiatore affondato al largo di Bari | le immagini della Guardia Costiera

(Di venerdì 20 maggio 2022) Sono tre i morti e due i dispersi dopo l’affondamento delFranco P. aldi. L’imbarcazione, partita dal porto di Ancona, era diretta in Albania. Dove non è mai approdata, a causa dell’incidente avvenuto in acque internazionali, a circa 50 miglia dalla costa pugliese. Unico superstite, al momento, è il comandante del L'articolo proviene da Inews24.it.

BARI - Previsto alle 9 di questa mattina l'arrivo nel porto di Bari del motopontone 'AD3' che il rimorchiatore 'Franco P' affondato a largo ...Il pontone AD3, trainato dal rimorchiatore Paul, è arrivato nel porto di Bari dove sta attraccando alla banchina 31. Il mezzo è partito ieri pomeriggio dalla zona in cui ...