Rihanna è mamma: nato il figlio con Asap Rocky

Rihanna è diventata mamma. La popstar ha dato alla luce il suo primo figlio con A$AP Rocky e i fan non potrebbero essere più felici. Dopo il presunto tradimento del fidanzato, prontamente smentito dalla fondatrice del brand Fenty Beauty, e il rilascio su cauzione del rapper, arrestato per il coinvolgimento in una sparatoria risalente a novembre 2021, la coppia torna a sorridere con il lieto evento. Il bimbo è nato venerdì scorso, 13 maggio, a Los Angeles, ma la coppia ha preferito mantenere il riserbo. La notizia è stata diffusa dai media Usa grazie ad alcune fonti vicine ai neogenitori. La notizia della gravidanza di Rihanna era diventata di dominio pubblico a fine gennaio, dopo che erano emerse alcune foto della cantante, 34 anni, mentre mostrava con orgoglio il suo pancione.

