Ricordate Karina Cascella? Da Star di ‘Uomini e donne’ alle violenze | ecco che fine ha fatto

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 20 maggio 2022), il grande successo in televisione ma anche il dramma vissuto nella sua famiglia. Ha raccontato tutto in diretta Sono tanti i personaggi venuti fuori da determinati programmi televisivi, e che poi hanno sfruttato la grande notorietà per consolidare la propria posizione sul piccolo schermo ma anche, soprattutto negli ultimi anni, sui social. E cosi va premiata anche la capacità di alcuni di catturare l’attenzione. Riuscire a differenziarsi in maniera netta da tutti gli altri rappresenta una peculiarità non da poco, e chi trova la propria strada per farsi notare dal pubblico in maniera particolare, allariesce senza dubbio a farsi premiare anche dai numeri.(web source)Certo, alcuni programmi sono proprio volti a questo tipo di attività. Basti ...