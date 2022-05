Reuters | Investcorp sospende la trattativa per l'acquisto del Milan | strada spianata per Redbird

Advertising

Secondo quanto riportato da, il fondo del Bahrain, ...Novità importanti in merito al futuro societario del Milan . Secondo quanto raccolto da, agenzia internazionale, il fondosi sarebbe tirato fuori dalla corsa per l'acquisto dei rossoneri. Il fondo del Bahrain non avrebbe infatti trovato l'accordo, decidendo quindi di ...E una fonte vicina a Investcorp, il fondo basato in Bahrain che aveva beneficiato di un’esclusiva nella trattativa, ha riferito a Reuters «che il fondo Usa ha avere interrotto le trattative con il ...Reuters have announced that Investcorp have pulled out of the race to buy Milan, allowing Redbird to complete the takeover. Reports earlier today detailed how the American investment firm are prepared ...