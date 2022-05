Renzo Piano e il piombo dell'Auditorium: la strana idea dei pannelli solari (Di venerdì 20 maggio 2022) Va bene, non è più un semplice architetto, ora ricopre pure il prestigioso incarico di senatore a vita: però a Renzo Piano qualcuno vorrebbe chiedere di cambiare leggermente il suo progetto romano più famoso, l'Auditorium Parco della Musica, permettendo la sostituzione delle sottili lastre di piombo che coprono la struttura con dei bei pannelli solari, nel nome dell'ambientalismo e del risparmio energetico. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo, a Piano: chi si prende questa responsabilità? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri? Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti? E soprattutto, un dettaglio da non trascurare: Piano sarà poi d'accordo a rendere ecocompatibile e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Va bene, non è più un semplice architetto, ora ricopre pure il prestigioso incarico di senatore a vita: però aqualcuno vorrebbe chiedere di cambiare leggermente il suo progetto romano più famoso, l'Parcoa Musica, permettendo la sostituzionee sottili lastre diche coprono la struttura con dei bei, nel nome'ambientalismo e del risparmio energetico. Ma nessuno ha il coraggio di dirlo, a: chi si prende questa responsabilità? Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri? Il presidentea regione Lazio Nicola Zingaretti? E soprattutto, un dettaglio da non trascurare:sarà poi d'accordo a rendere ecocompatibile e ...

