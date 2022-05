Reggiana-FeralpiSalò | Serie C | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo il sorprendente 1-0 dell’andata lasogna in miracolo al Città del Tricolore. Ai Leoni del Garda basta un pareggio quest’oggi per accedere alle semifinali playoff, dove incontrerebbero la vincente di Palermo-Virtus Entella, in campo domani alle 21:00. Non può darsi per vinta, però, ladi Aimo Diana, che può permettersi una vittoria con un solo gol di scarto per superare il turno, in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season. Il fischio d’inizio a, valevole per il ritorno dei quarti di finale dei playoff diC, è in programma alle ore 20:30 di questa sera. Il momento delle due squadre Se già prima della gara d’andata i lombardi avevano dalla loro il morale, avendo superato il Pescara nel primo turno nazionale ...