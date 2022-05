Regata Storica Antiche Repubbliche Marinare | il corteo si terrà il giorno prima del Palio Remiero

(Di venerdì 20 maggio 2022) 66esimadelle: sabato 4 giugno lesfilano in costume da Atrani ad Amalfi. Nello stessonuova competizione con equipaggio misto con donne e non più di 4 uomini. Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esimadelle, manifestazione sportiva e

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Tradizioni ?? Quest’anno sarà #Amalfi ad ospitare la 66. Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare ??ll 4 giug… - giorgiofasoli60 : RT @comunevenezia: #Tradizioni ?? Quest’anno sarà #Amalfi ad ospitare la 66. Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare ??ll 4 giug… - CaFoscari : RT @comunevenezia: #Tradizioni ?? Quest’anno sarà #Amalfi ad ospitare la 66. Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare ??ll 4 giug… - comunevenezia : #Tradizioni ?? Quest’anno sarà #Amalfi ad ospitare la 66. Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare ??ll 4… - GazzettaSalerno : 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, arrivano le prime importanti novità sul programma dell’e… -

Nell'attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esimadelle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva e di rievocazionenata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, arrivano le prime importanti ...... 84 anni compiuti a gennaio, nel tornare, come forse non osava più sperare, a seguire unain ... E resta in piedi una causa dai toni piuttosto plebei con l'ex amantee donna d'affari, ...Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che compongono la 66esima Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare, manifestazione sportiva e di rievocazione storica nata sotto l’Alto Patronato del ...Arrivano le prime importanti novità sul programma dell’evento 66esima regata storica delle antiche repubbliche marinare, manifestazione sportiva e di rievocazione storica nata sotto l'alto patronato ...