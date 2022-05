Real Madrid-Betis stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Liga 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Real Madrid se la vedrà contro il Betis Siviglia nell’ultima giornata della Liga 2021/2022. I Blancos hanno già vinto il campionato ma vogliono chiudere bene di fronte al proprio pubblico in una stagione dominata dall’inizio alla fine. Dall’altra parte la squadra dell’ex Pellegrini, che per pochissimo non ha centrato la qualificazione in Champions League. L’incontro è in programma stasera (venerdì 20 maggio). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabeu. La diretta televisiva è affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente sarà fruibile per i telespettatori una diretta streaming. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilse la vedrà contro ilSiviglia nell’ultima giornata della. I Blancos hanno già vinto il campionato ma vogliono chiudere bene di fronte al proprio pubblico in una stagione dominata dall’inizio alla fine. Dall’altra parte la squadra dell’ex Pellegrini, che per pochissimo non ha centrato la qualificazione in Champions League. L’incontro è in programma(venerdì 20 maggio). Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio Santiago Bernabeu. Latelevisiva è affidata a DAZN. Attraverso la stessa emittente sarà fruibile per i telespettatori una. SportFace.

