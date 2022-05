Rapporto choc di Save the Children: un 15enne su due è analfabeta e non capisce un testo (Di venerdì 20 maggio 2022) La parola giusta è «dramma». Questo è l'unico timbro che si può apporre all'analisi che Save The Children ha offerto nella giornata «Impossibile 2022», nel corso della quale ha fornito alcuni numeri sulle condizioni educative italiane. Molto, molto dolorosi. Partendo da un dato, ossia «l'abbandono scolastico implicito». Si tratta di una condizione diversa rispetto a chi lascia gli studi e non va più a scuola. Riguarda, piuttosto, chi si ritrova con competenze del tutto inadeguate rispetto all'età. Ebbene, secondo questo indice il 51% dei quindicenni italiani, dunque oltre uno su due non è capace di comprendere il significato di un testo scritto. «I più colpiti – ha detto Claudio Tesauro - sono gli studenti che appartengono a famiglie più povere, a quelle che vivono al Sud e quelle con background migratorio». Stessa percentuale per ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) La parola giusta è «dramma». Questo è l'unico timbro che si può apporre all'analisi cheTheha offerto nella giornata «Impossibile 2022», nel corso della quale ha fornito alcuni numeri sulle condizioni educative italiane. Molto, molto dolorosi. Partendo da un dato, ossia «l'abbandono scolastico implicito». Si tratta di una condizione diversa rispetto a chi lascia gli studi e non va più a scuola. Riguarda, piuttosto, chi si ritrova con competenze del tutto inadeguate rispetto all'età. Ebbene, secondo questo indice il 51% dei quindicenni italiani, dunque oltre uno su due non è capace di comprendere il significato di unscritto. «I più colpiti – ha detto Claudio Tesauro - sono gli studenti che appartengono a famiglie più povere, a quelle che vivono al Sud e quelle con background migratorio». Stessa percentuale per ...

